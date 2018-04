Strömningstjänster världen över har glada dagar just nu. Enligt siffror från Conviva, först rapporterade av Techcrunch, har de stora strömingstjänsterna ökat antalet strömmade timmar med 114 procent under första kvartalet 2018 jämfört med samma tid förra året. Totalt kollade vi på nästan fem miljarder timmar video under denna period (siffrorna gäller hela världen).

Rätt många av de timmarna konsumeras från en Apple TV. Apples mediaspelare strömmade enligt samma siffror 256 miljoner timmar videomaterial – vilket är en ökning med inte mindre än 709 procent sett över ett års tid.

Apple TV är dock inte störst på marknaden. Allra flest videotimmar – en miljard timmar – konsumeras från Roku, en mediaspelare som inte säljs i Sverige.