Sedan lanseringen av Apple Watch våren 2015 har Apple haft tre stycken pop up-butiker som enbart sålt Apples smartklocka. Syftet ska ha varit att etablera Apple Watch som en accessoar för modemedvetna snarare än en nördig smartklocka. Nu, tre år senare vet vi att Apples fokus för Apple Watch snarare har skiftat mot hälsa och fitness.

Nu meddelas på Twitter att den sista dedikerade butiken för Apple Watch ska stängas. Butiken ligger i den lyxiga gallerian Isetani Tokyo, Japan. Butiken stängs samtidigt som Apple öppnar en ny flaggskeppsbutik (för alla Apple-produkter) på andra sidan gatan.

Tidigare har Apple haft liknande pop up-butiker för Apple Watch i Selfridges i London samt i Galeries Lafayette i Paris, men båda två stängde tidigt 2017.

Foto: Apple Bild från Apple Shinjuku, Apples nya butik i Tokyo.

Apple Watch-butiken i Tokyo var enligt 9 to 5 Mac den sista butik att sälja Apples lyxiga men tekniskt sett redan föråldrade Apple Watch Edition i 18 karats guld. Modellen ska ha sålts med upp till 70 procent rabatt under den senaste tiden. Under en realisation på Isetans hemsida nyligen ska exemplar av Apple Watch Edition 38 mm har sålts för så lite som 75 600 yen, eller ungefär 6 000 kronor, i syfte att bli av med de gamla lyxmodellerna.

Då ska vi alltså komma ihåg att Apple från början sålde Apple Watch Edition-modeller för mellan cirka 100 000 till 180 000 kronor beroende på modell. I dag säljs inte längre Apple Watch Edition-modeller i Sverige, men i andra länder säljs en Edition-modell i vit keramik för ungefär 15 000 kronor.

Butiken är öppen fram till den 13 maj. En video på butiken kan ses nedan.



Apple Watch at Isetan Shinjuku Open from Macotakara on Vimeo.