Stör ej medan jag kör lanserades som en ny funktion i Stör ej-läget i IOS 11. Läget kan aktiveras antingen manuellt när vi sätter oss i bilen, eller automatiskt när mobilen ansluts till bilens bluetooth-uppkoppling.

Och det verkar faktiskt hjälpa, en aning åtminstone. Business Insider rapporterar att det amerikanska försäkringsbolaget Everquote sett en viss minskning via sin mobilapp Everdrive, som baserar sin data på över en miljard körda mil. Enligt appen ska 70 procent av alla människor som deltog i studien ha använt det nya Stör ej-läget från det att det lanserades i september 2017 fram till den 25 oktober förra året. Dessa personer minskade sitt mobilanvändande med åtta procent. Ingen jätteminskning kanske, men ändå en förbättring.

Värt att nämna är också att inte mindre än under 37 procent av alla loggade bilturer använde bilförare sina mobiler under ”en betydande del” av bilfärden. Förarna fipplade med sina mobiler under elva procent av bilfärden, eller i genomsnitt tre minuter under en 29 minuter lång biltur. Detta gäller alltså amerikanska bilförare, men gissningsvis är vi inte dramatiskt mycket bättre på detta i Sverige.

