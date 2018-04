Enligt en undersökning signerad Consumer Intelligence Research Partners har Apple de klart mest lojala mobilanvändarna. Andelen Iphone-användare som byter till en ny Iphone även nästa gång varierar under året, men ligger som mest på hela 90 procent. Som minst dippar siffran till 80 procent under september månad – vilket fortfarande är högre än Samsungs högsta siffra under året.

Samsungs andel lojala användare uppgår som mest till 75 procent under året, och intressant nog sker det i september, samtidigt som Apples andel är som lägst.

Men enligt undersökningen tyder mycket på att även Android-användare blir allt mer lojala. Med Android kan användare visserligen byta telefonmärke utan att byta bort Android-plattformen, men med allt färre skillnader mellan de stora flaggskeppstelefonerna finns färre anledningar att byta till ett annat märke. De olika företaget har dessutom allt mer "utvecklat personligheter med konsekventa användargränssnitt” vilket enligt undersökningen ger fler anledningar att stanna kvar än att byta.

Samsung, LG och Motorola alla ökat sin andel lojala användare, medan Apples siffra har stått mer eller mindre still. Undersökningen kan läsas i sin helhet här.