Ända sedan Apple Watch först lanserades år 2015 har folk undrat när, eller ens om, det kommer bli möjligt att ladda ned fler urtavlor än de Apple förser klockan med. Än så länge har ingenting hänt på denna front – förrän nu.

I betaversionen av kommande Watch OS 4.3.1 har 9to5mac hittat spår efter just urtavlor från tredje part. I en del av ramverket ”Nano Timekit” som ansvarar för urtavlor, står det rakt upp och ned: ”This is where the 3rd party face config bundle generation would happen.”

Missa inte! Långsamma Watch OS 1-appar kan bli oanvändbara i kommande uppdatering

Foto: 9to5mac

Det är ett tydligt tecken på att Apple åtminstone överväger och experimenterar med stöd för urtavlor som kan tas fram av utvecklare och laddas ned via App Store, men Apple kan fortfarande välja att slopa stödet helt och hållet. På WWDC 2018 i juni lär vi få veta mer om detta blir verklighet. I så fall lär det lanseras tillsammans med Watch OS 5 till sommaren.