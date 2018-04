Lådan som kan ta sig in i en kodlåst Iphone har snabbt blivit populär. Graykey, som vi skrivit om tidigare, används för att knäcka koden till låsta Iphone-enheter som myndigheter behöver ta sig in på. Lådan gissar sig helt enkelt till koden och presenterar sedan den på skärmen, och det är då bara att logga in på telefonen.

Ett pris från cirka 120 000 kronor har inte avskräckt amerikanska myndigheter från att köpa in den grå lilla lådan i mängder. Enligt uppgifter från Motherboard sprids nu över Graykey över hela USA, även till regionala polismyndigheter som behöver ta sig in på misstänkta brottslingars telefoner.

Läs mer! Graykey – här är lådan som kan låsa upp din Iphone

Enligt uppgifterna Motherboard presenterar har regionala polismyndigheter såsom Maryland State Police, Indiana State Police och Miami-Dade County Police antingen köpt eller planerar att köpa Graykey-lådor. Även The Secret Service planerar ett köp av ”åtminstone ett halvt dussin” enheter, Drug Enforcement Administration ska ha utryckt intresse för lådan och the State Department ska redan ha slagit till.

Låsta telefoner lär alltså snart inte vara ett större problem bland amerikanska myndigheter. Lagkrav på så kallade bakdörrar som låter myndigheter låsa upp mobiler utan kod, som Apple under 2016 stred mot FBI om‚ blir kanske mindre relevant i framtiden. Huruvida Graykey har hittat även bland andra länders polismyndigheter vet vi dock inte.