Facebook-skandalen har väl knappast undgått någon. Oavsett om du bestämt dig för att helt sluta använda Facebook, inte bryr dig alls, eller befinner dig någonstans däremellan finns flera saker du kan göra för att ta lite mer kontroll över din Facebook-data.

En sak du kan göra är att helt förbjuda Facebook från att komma åt din Mac, och istället bara logga in på Facebook när du själv, aktivt, väljer att göra det.

Inbyggt i Mac OS finns ett sätt att på systemnivå logga in på dina konton hos flera olika sociala medier och tjänster, såsom Google, Twitter, Linked In, Flickr och Facebook. Det gör att du kan logga in på exempelvis Facebook direkt från Macen utan att gå till en webbläsare. På så sätt kan du exempelvis låta tredjepartsapplikationer logga in med Facebook, du kan dela länkar i ditt Facebook-flöde direkt från Safari, posta inlägg från notiscenter och ladda ned händelser direkt till kalendern.

När du loggar in på Facebook går du bland annat med på att hämta Facebook-evenemang till Kalender och att låta andra program använda ditt Facebook-konto.

Du kan alltså vara inloggad på Facebook redan på en systemnivå på vår Mac. Det gjordes antingen redan när du packade upp och ställde in en ny Mac, eller så kan du logga in på dina sociala konton från Systeminställningar under alternativet Internetkonton.

Posta på Facebook direkt från notiscenter.

Tycker du inte om att ha Facebook så nära inpå ditt digitala liv, särskilt inte efter senaste tidens rabalder, är det lyckligtvis nästan lika enkelt att helt radera ditt Facebook-konto från Macen som att logga in på det. Observera att det här inte raderar ditt Facebook-konto, utan tar bara bort Facebook från din Mac.

Så tar du bort Facebook-data från din Mac

1. Öppna Systeminställningar och gå till Internetkonton.

2. Tryck på Facebook i den vänstra kolumnen

3. Tryck på det lilla minustecknet längst ned i fönstret.

4. Välj ett av alternativen Ta bort från alla eller Stäng av konto. Stäng av konto kommer bara radera Facebook-kontot på den aktuella datorn, medan Ta bort från alla tar bort informationen från alla dina Macar (så länge de är inloggade på samma Icloud-konto).

5. Välj sedan om du vill behålla de kontakter i kontaktboken som importerats från Facebook Välj Ta bort alla om du helt vill rensa ut de sista resterna av Facebook från din Mac.

Så enkelt är det alltså att rensa bort Facebook på systemnivå från Macen. På Iphone och Ipad finns det inget liknande sätt att logga in på sociala konton, den möjligheten togs bort i IOS 11.

