I över åtta år har Apple och företaget Virtnex bråkat, vilket vi rapporterat flera gånger tidigare.

Tvisten gäller patent rörande säker internetbaserad kommunikation i Facetime, Imessage och Vpn On demand. Virnetx hävdar att Apple har begått intrång i företagets patent och därför stämt Apple.

Och Virnetx fick rätt i en domstol i Texas. Apple döms därmed till att betala ut inte mindre än 502,6 miljoner dollar, eller drygt 4,2 miljarder svenska kronor, till Virnetx för patentintrång. Det rapporterar Bloomberg.

Som The Verge noterat tycks dock Virnetx inte vara något annat än ett klassiskt patenttroll, vars affärsidé är att göra pengar på patent. ”Vår portfolio av intellektuella tillgångar är grunden i vår affärsmodell” skriver man i ett dokument.

Sista ordet är dock inte sagt i den redan mångåriga konflikten. Domen kan bli ogiltig om US Court of Appeals for the Federal Circuit, som i nuläget ser över liknande patentkonflikter, till skillnad från Texas-domstolen dömer patenten ogiltiga. Vi lär få anledning att återkomma till detta vid ett senare tillfälle.