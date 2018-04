Fortnite för IOS har bara funnits ute i tre veckor, men har redan dragit in 15 mlijoner dollar (motsvarande ungefär 126 miljoner svenska kronor). Och det enbart från mikrotransaktioner. Det visar ny statistik från Sensor Tower. Anledningen till framgången kan vara att Fortnite även finns till konsoler och PC, och att framstegen – samt det man låser upp – sparas för alla tre versioner.

En annan bidragande faktor kan vara utvecklaren Epics val att ta bort kravet på en inbjudan för att spela (något som gällt sedan lansering) och detta ska enligt rapporter ha genererat en vinstökning på 1,2 miljoner dollar, utöver de 15 miljoner som tjänats in på mikrotransaktioner. En intressant aspekt är att dessa inte ger några taktiska övertag i spelet, utan är enbart kosemtiska detaljer. Exempel på dessa är kläder till karaktärerna och nya danssteg (!).

De senaste sju dagarna har Fortnite dragit in 6,4 miljoner dollar. Spelet bräcker därmed Candy Crush Saga och det omåttligt populära Pokémon Go under denna tidsperiod. Candy Crush ligger där på 5,8 miljoner (dollar) medan Pokémon Go har dragit in 2,7 miljoner.

