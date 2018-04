Nyligen rapporterade amerikanska The Verge att artisten The Weeknds nya album My Dear Melancholy samlade ihop inte mindre än 26 miljoner strömningar på Apple Music under de första 24 timmarna albumet fanns tillgängligt. Albumets singel Call My Name ska ha stått för ytterligare sex miljoner strömningar, fler än de 3,5 miljoner strömningar Spotify samlade in under samma period.

Siffrorna kommer från The Weeknds skivbolag Republic Recordings, och är, om de stämmer, anmärkningsvärda då Apple Music bara har runt en fjärdedel så många totala användare som Spotify.

Nu hävdar däremot Spotify att dessa siffror är felaktiga. Företaget har gett fel siffror till Republic Recordings, hävdar man, och 7,5 miljoner strömningar ska vara den korrekta siffran. Men Republic Recordings står på sig och hävdar att det är 6,5 miljoner strömningar under de första 24 timmarna som gäller. Vem har rätt?

Mitt i detta säger Apple å andra sidan ingenting om saken, och var The Weeknds singel egentligen spelades flest gånger vet vi fortfarande inte. Frågan handlar nog mer om vilka siffror vi vill lita på – Spotifys eller The Weekends egna skivbolag?