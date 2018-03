Efter tre år med samma design kan Apple Watch till slut få en ny form under hästen 2018. Enligt rykten från ofta citerade Ming-Chi Kuo planerar Apple att släppa en Apple Watch Series 4 under hösten, och denna gång med en ny design. Tydligen ska den ha lite "trendigare formfaktor". Det rapporterar 9 to 5 Mac.

Läs också: Här är alla nyheter på Apples utbildningsevent

Skärmen kan i denna nya form bli 15 procent större än tidigare, samtidigt som batteritiden kan bli bättre. Detta genom ett större batteri och finslipade funktioner för att hålla koll på hälsomålen. Dessa inkluderar separata mätare för både blodstryck och EKG.

Om dessa rykten stämmer lär vi få höra mer om detta ju närmare september vi kommer, då Apple brukar lansera nya modeller av Apple Watch.

Missa inte: Mängder av nya fodral för Ipad och Iphone i vårens färger