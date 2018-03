Och just en otrevlig överraskning fick en man vid namn Jason Rowley, som The Verge först berättade om. Han sov med sin Apple Watch på armen då han använder den för att hålla koll på sin sömnkvalitet, men någon gång under natten har han råkat hålla in sidoknappen på Apple Watch som efter några sekunder ringer räddningstjänsten.

Klockan ett på natten vaknade Jason Rowley således med ett gäng poliser i sitt sovrum. Polisen beskrev han som vänlig och hjälpsam – och van vid felringningar från Watch OS.

På Twitter finns fler, liknande historier om felringningar, och enligt den polis som dök upp hos Jason Rowley verkar det alltså inte vara ett helt ovanligt problem. Funktionen finns där från första början för att vi diskret ska kunna ringa SOS i en nödsituation, och finns både på Iphone, Apple Watch samt Android. Men om du sover med Apple Watch på armen kan det alltså vara värt att eventuellt stänga av funktionen.