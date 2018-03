Siri har inte det bästa ryktet om sig. Assistenten kan vara hjälpsam för enstaka uppgifter som att kolla vädret eller skicka ett meddelande, men enligt många är den nu omsprungen av konkurrenter som Google Assistant och (i USA) Amazon Alexa. Inte minst har Siri i högtalaren Homepod fått sig några rejäla kängor.

Nu påstår en rapport från The Information, rapporterat via 9 to 5 Mac, att utvecklingen av röstassistenten i själv verket har varit plågad av problem redan från start. Innan Siri 1.0 lanserades i Iphone 4S år 2011 ska Apple internt ha varit oense om man alls skulle lansera assistenten. Infrastrukturen ska ha varit bräcklig och man visste redan från start att den skulle bli svårt att skala upp den för fler användare.

När Siri sedan ändå lanserades blev den mer populär än väntat – med stora stabilitetsproblem som resultat. Efter det följer en tumultartad historia, med många chefsbyten, osäkerhet och bräcklig mjukvara. Sedan 2011 har systemet enligt uppgifterna blivit lappat och lagat vid flera tillfällen men aldrig helt omskrivet. Vid ett tillfälle ska en anställd ha skrivit om delar av Siris kod så pass mycket att en komponent plötsligt bara krävde fem servrar istället för 500 – en tydlig indikation på hur ofärdig koden var redan från början.

Nya funktioner som åtkomst till Siri från tredjepartsappar ska ha blivit försenade flera gånger, bland annat ska ett team ha vägrat införa Sirikit, som det kallas, för att den underliggande strukturen var alltför ”bräcklig och oflexibel”.

En annan intressant detalj är att arbetslaget bakom Siri inte kände till utvecklingen av Homepod förrän 2015, och att Apple ska ha övervägt att lansera högtalaren utan en assistent.