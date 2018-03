Under den gångna helgen uppdaterade Apple sitt certifieringsprogram Made for Iphone (MFI) för tredjepartstillverkare som vill göra tillbehör till IOS-prylar. En av de klart mest intressanta nyheterna är att Apple nu har infört en certifiering för sladdar med en lightning-port i den ena änden, och en 3,5-millimetershane i den andra änden. Det skriver 9 to 5 Mac.

Om tillbehörstillverkare bestämmer sig för att tillverka just en sådan sladd (vilket vi förmodar att de tänker, det finns många Iphone-användare att sälja tillbehör till) kan det innebära att vi slipper hålla koll på den lilla hörlursadaptern som följer med Iphone (och som är väldigt lätt att tappa bort). Istället kan vi dra en sladd direkt från lightning-porten till hörlurarnas eller högtalarens 3,5-millimetersingång.

Mindre sådant här blir förhoppningsvis snart, men lightning i ena änden och ett vanligt hörlursjack i den andra.

En annan nyhet är att tillbehörstillverkare som vill ha MFI-stämpeln på sitt tillbehör nu också kan använda usb-c-porten istället för lightning för att ladda tillbehöret. Däremot finns inget godkännande för genomladdning via usb-c till Iphones lightningport, vilket stänger dörren för exempelvis batteriskal som laddar både skalet och telefonen via Iphone.