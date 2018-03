Plötsligt har det dykt upp massor av rykten om att Apples Macbook Air ska få ett nytt liv. Alltså den numera lastgamla dator som i stort sett bara existerar för att den har ett lågt pris. Redan i början av året kom uppgifter om att Apple planerar att släppa en ny, billigare Macbook i 13-tumsstorlek. Den senaste tiden har det även dykt upp fler påståenden om att det här i själva verket rör sig om den gamla Macbook Air som kan få ett lägre pris och – kanske – nya interna komponenter.

Det här är fortfarande bara spekulationer och Apple kommenterar aldrig påstådda produktnyheter (med få undantag). Men nu hävdar alltså åtminstone ett par olika källor att Macbook Air kan få ett nytt liv.

Macbook Air lever, trots allt

Det är intressant, för det har länge verkat som att Apple helt har övergett Macbook Air. Den har förblivit i det närmaste orörd de senaste tre åren, med bara en mindre uppdatering i processorhastighet i juni 2017.

Det logiska hade naturligtvis varit att långsamt fasa ut Macbook Air och så småningom kunna erbjuda den lilla och betydligt modernare Macbook till ett lägre pris. Det finns ingen logik över huvudtaget i att erbjuda en Macbook med ”Air” i namnet som i själva verket är både tyngre och större än den lättare men dyrare Macbook.

Men det har alltså inte hänt. Istället är den billigaste bärbara som Apple kan erbjuda en dator med en tre år gamma processor – och en åtta år gammal skärm och design.

Därför behövs det fortfarande en billig Mac

Macbook Air är trots sin pinsamt höga ålder ändå en otroligt viktig dator. Det är nämligen det första steget in i Mac-världen för många köpare. Apple har under större delen av 00-talet kunnat erbjuda en bärbar Mac för under 10 000 kronor. Det vore onekligen synd om Macbook Air försvann och det första insteget i Mac-världen plötsligt kostade 15 500 kronor.