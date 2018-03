Apple siktar på att helt göra sig av med flärpen i Iphone och låta skärmen ta upp hela framsidan – redan under år 2019. Det hävdar den koreanska sajten ET News. Samma sajt hävdade redan tidigare under året att flärpen skulle krympa i storlek, men nu påstås den alltså försvinna helt. Sajten hänvisar till ”industrikällor.”

Vi utfärdar dock vår vanliga varning om att ta nyheten med en nypa salt, kanske till och med ett helt kar salt. För samtidigt som det kan tänkas att Apple egentligen skulle vilja dölja alla Face ID-komponenter lite bättre, har flärpen nu blivit en indikator för att det är just en Iphone X vi håller i.