Det återstår fortfarande att se hur ofta Apple tänker uppdatera sina bärbara datorer. Det dröjde länge innan det kom en ersättare för den gamla 2015-modellen, men sedan kom ytterligare en uppdatering för Macbook Pro redan ett drygt halvår senare.

Foto: Adam Patrick Murray / IDG

Då kommer nästa Macbook Pro

Vi vågar ändå hoppas på att Macbook Pro-serien kommer få en uppdatering under 2018. Troligast är juni månad, i samma veva som årets upplaga av utvecklarkonferensen WWDC. Då har det gått ett år sedan senaste uppdateringen. Det är tänkbart att Apple siktar på att uppdatera Macbook Pro ungefär en gång per år, även om det också hänger på andra faktorer än just Apple. Som till exempel att Intel har en ny processorserie som är redo att ta plats i Apples bärbara datorer.

Tidigare rykten har hävdat att Macbook Pro inte kommer få se några större yttre förändringar i år. Vi lär alltså inte få se någon radikalt förändrad design, ny form eller ens fler portar. Istället tror vi på mer inkrementella förändringar, med främst nya processorer som största nyhet. Det kan också bli tal om lite större strukturella förändringar som ett nytt T2-chipp, en fyrkärnig processor i 13-tummaren och 32 GB RAM-minne. Mer om det senare!

Foto: Apple Face ID i Iphone X.

Face ID – perfekt för Mac

Face ID, som möjliggör inloggning med ansiktet, finns i dagsläget bara till Iphone X. Men att Face ID kommer också till Mac (precis som vi förväntar oss att det kommer till Ipad Pro) är en lågoddsare. Desto mer osäkert är om det sker redan i år eller om vi får vänta till 2019 – eller kanske ännu längre än så.

Face ID är egentligen perfekt för en dator. Att logga in bara genom att lyfta på locket, vänta en sekund och sedan bli inloggad låter som en given förbättring av Macbook Pro. Det förutsätter dock att hela inrättningen får plats i den tunna skärmdelen.

Får vi gissa kommer det dock vara en funktion som är begränsad till Macbook Pro. Dels för att exempelvis Touch ID bara finns till Macbook Pro, dels för att det redan är så trångt i lilla Macbook att den inte ens har plats för en 720p-webbkamera.

Foto: Adam Patrick Murray / IDG

Processorer och minne – får vi äntligen 32 GB RAM?

Med den senaste uppdateringen av Macbook Pro kom Intels sjunde generation Core-processorer, kallad Kaby Lake. Under 2018 hoppas vi att Intels åttonde generation, kallad Coffee Lake, kommer till Macbook Pro.

Processor-serien, som redan är uppvisad, bjuder på bra prestandaförbättringar på runt 30 procent mot nuvarande Kaby Lake. Men här finns också två mycket intressanta detaljer för både 13-tummaren och 15-tummaren som gör att vi verkligen hoppas att Apple hinner stuva in Coffee Lake-processorerna i årets modeller.

2018 kan bli första gången någonsin vi får se en fyrkärnig processor i lilla Macbook Pro 13 tum. Det skulle innebära ett stort prestandakliv upp för minstingen. I år finns nämligen versioner av Core i5 respektive Core i7 som passar 13-tummarens mindre form. Redan i dag finns processorn i Dell XPS 13 där den ger hela 40 procent högre prestanda än tidigare motsvarande två-kärniga modell.

Så länge Macbook Pro har funnits har fyrkärniga processorer varit förbehållna den större 15-tummaren, men förhoppningsvis får vi i år se den första 13-tummaren med fyra istället för två kärnor.