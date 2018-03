Vabbande föräldrar och deras krassliga barn har haft många nya spel att hålla borta tristessen med den här månaden. Här är de hetaste nya spelen som har släppts på App Store under februari.

Pris: Gratis på App store.

Pako 2

Uppföljare till trevliga Pako, där du skulle undvika polisbilar på en parkeringsplats eller motorväg med lite manövreringsutrymme. I det nya spelet har världen öppnats upp, men du jagas fortfarande av polisen.

Pris: 20 kr på App store.

Meteorfall: Journey

Ett strategiskt kortspel i still med Magic och liknande spel, men för den som inte har någon att spela mot (eller bara föredrar att spela solo). Både grafiken och upplägget är unika, med Adventure Time-liknande illustrationer.

Pris: 30 kr på App store.

Bring You Home

Skaparna av mysiga Love You to Bits är tillbaka med ett nytt spel med en ny mekanik. I Bring You Home roterar du de olika bitarna av banorna för att skapa en säker väg för hjälten Polo.

Pris: 30 kr på App store.

Dandara

Det här spelet ser ut som ett klassiskt sidoskrollande äventyrsspel à la Metroid eller Castlevania. Men eftersom det är ett mobilspel är kontrollerna enklare och väldigt annorlunda. Här styr du genom svepa med fingret och slunga iväg till spelfigur från plattform till plattform.

Pris: 159 kr på App store.

Dunk Line

Ett extremt enkelt och beroendeframkallande spel från Ketchapp. Rita små linjer för att styra en basketboll mot korgen. Först är det enkelt, men det blir snart närmast omöjligt.

Pris: Gratis på App store.