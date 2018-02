Det är IOS-utvecklaren Abhishek Singh som med hjälp av AR Kit tagit fram en demoversion av en ar-app där huvudkaraktären Samara från skräckfilmen The Ring spelar huvudrollen. I ett klipp som utvecklaren delat på Twitter och uppmärksammats av bland annat The Verge ser vi Samara inte bara dyka upp på tv-rutan, utan också krypa ur den. Och sedan jaga användaren… Varning för mardrömmar.

I reenacted a famous scene from 'The Ring' to bring #horror movies to life in AR#madewithunity #ARKit pic.twitter.com/fRU2ul56ki