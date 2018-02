Mer info: Mophie.

Pris: 1 290 kronor hos Netonnet.

På adaptern finns även en lightning-ingång för att kunna ladda upp enheten samtidigt.

4. Lightning till USB 3-kameraadapter – anslut (nästan) allt som har en usb-port

Låt dig inte luras av namnet. Förutom att kunna koppla in kameror via usb-sladd kan vi också koppla in massor av andra tillbehör som använder usb till vår Ipad med denna adapter – usb-hubbar, ethernet-adaptrar för trådbundet internet, ljud/midi-gränssnitt och kortläsare för sd-kort, Compactflash, micro-sd, med mera, – och överföra med usb 3-hastighet. Vi kan till och med koppla in tangentbord med usb-kontakt, så länge dessa inte drar för mycket ström.

Det enda vi saknar är ett sätt koppla in usb-minnen och externa hårddiskar. Den perfekta appen för att hantera detta finns redan i IOS 11, nämligen appen Filer, men än så länge har Apple inte lagt till stöd för externa lagringsmedia.

Mer info: Apple.

Pris: 407 kronor hos Proshop.

Foto: Leef Company

5. Leef Ibridge 64 GB – mer utrymme via lightning-porten

Det finns ändå sätt att dra nytta av extern lagring till Ipad, men det måste ske via lightning-porten. Som med detta smarta usb-minne. Leef Ibridge har en lightning-port i ena änden och en usb-3.1-port i den andra, vilket gör det busenkelt att till exempel flytta filer mellan en dator och Ipad. Just den här modellen har 64 GB lagringsutrymme, men de finns i modeller med både mer och mindre utrymme än så.

Mer info: Leefco.

Pris: 899 kronor (64 GB) hos Netonnet.