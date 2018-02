Carpool Karaoke: The Series, den Apple-producerade serien som baseras på det som tidigare var ett inslag i ”The Late Show With James Corden” ska nu förlängas med ytterligare en säsong. Det rapporterar The Hollywood Reporter.

Första säsongen gick att se på Apple Music från den första augusti förra året. När säsong två är färdigproducerad vet vi inte, men augusti 2018 är inte helt otroligt.