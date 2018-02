Enligt uppgifter från CNBC kan vi få se Apples streamingtjänst relativt snart, kanske redan under 2018, och i så fall troligen under hösten.

Netflix berättade under en kvartalsrapport i slutet av 2017 att man förväntar sig att Apple kommer utöka sitt utbud av video under 2018 och att det ”kommer vara knutet till Apple Music eller IOS”. Vad Netflix baserar sina uppgifter på är okänt, men det kan i alla fall ge en idé om vad konkurrenterna förväntar sig av Apple.

Apple lär gissningsvis lägga sig på ungefär samma nivå som vad andra tjänster kostar i dagsläget, det vill säga från runt 89 kronor per månad och uppåt.

Apples påstås lägga 4,2 miljarder dollar på eget innehåll fram till 2022, varav en miljard dollar under 2018, så fler titlar lär komma. För ännu fler kommande serier, ta en titt på amerikanska MacWorlds långa lista på påstått beställda (och avbeställda) serier i Apples streamingtjänst.

Apple påstås producera flera egna tv-serier för sin tjänst, utöver inköpt material. Enligt rykten ska man fokusera på ”familjevänliga” filmer och serier. Exakt vad det innebär vet vi inte, men olämpligt språk, våld och naket innehåll sägs vara strängt förbjudet. Med andra ord, Game of Thrones lär aldrig visas på Apple-tjänsten.

Vi har dock goda skäl att tro att Apple jobbar hårt för att lansera en sådan tjänst, kanske så tidigt som under 2018. Det bör tilläggas att allt detta är spekulationer, rykten och uppgifter från människor i branschen. Helt säkra kan vi så klart inte vara förrän (eller om) tjänsten faktiskt lanseras.

Vad som talar emot en så snar lansering är att en enda säsong av en tv-serie tar väldigt lång tid att producera, 12-24 månaders produktionstid är högst normalt. Kanske blir en lansering under hösten 2018 väl tajt, särskilt om Apple vill hinna bygga upp en större katalog.

Enligt vissa uppgifter har Apple skippat den vanliga processen av att skapa pilotavsnitt för sina serier och dessutom beställt ett par säsonger på en gång, allt för att snabba på processen ytterligare. Det skulle kunna tala för att hösten 2018 ändå inte är helt orealistiskt.

Om tjänsten kommer till Sverige redan från dag ett är dock svårare att svara på. Apple Music fanns i Sverige tidigt, och vi förväntar oss att Apple vill göra tjänsten global så snart som möjligt.

Varför är vi så säkra på att Apple alls kommer lansera en streamingtjänst?

Helt säkra kan vi såklart inte vara och Apple kommenterar i princip aldrig rykten om nya produkter och tjänster. Men det finns ändå många skäl att tro att Apple vill lansera en videotjänst. Här listar vi några av dem.

Innan 2015 sålde Apple låtar och album styckvis via Itunes, men utökade sedan med Apple Music efter att musikstreamingtjänster som Spotify redan funnits på marknaden under flera år. Apple hyr idag ut och säljer filmer via Itunes och att utöka det med en tjänst för strömmat videomaterial känns som ett naturligt steg, särskilt efter att tjänster som Netflix och HBO blivit extremt populära på senare tid.

I början av 2017 anställde Apple två nöjes-veteraner från Hollywood, Zack Van Amburg och Jamie Erlicht. Detta enligt sajten Deadline. De jobbade tidigare för Sony i Hollywood har bra kontakter i den amerikanska nöjesbranschen. Redan från början var det tydligt att de båda ska jobba med videoproduktion hos Apple, och det är svårt att se vad Apple skulle använda deras kompetens till mer än i videosyften. Sedan dess har man också anställt fler personer med ett förflutet i Hollywood.

Vidare är Apples tjänster en ständigt växande gren av Apple som drar in mer och mer pengar för varje år. Det är en utveckling som Apple knappast tänker sakta ned. Apple Music beräknas gå om antalet betalande Spotify-användare i USA redan i år. Ett ”Apple TV” skulle kunna bli ett hot mot existerande alternativ från Netflix, HBO med mera.

Apple har också en gyllene chans att tjäna mer pengar på sin redan gigantiska användarskara av Apples hårdvaruprylar. Skulle videotjänsten knytas tätt till IOS (som Netflix påstår) skulle det göra det ännu enklare för hundratals miljoner IOS-användare att teckna upp sig på en prenumeration för Apples videotjänst.

En del minns kanske också Carpool Karaoke och Planet of the Apps, två serier som Apple producerat – och där framför allt app-serien inte fick världens bästa mottagande. Men det var ett Apple som ”toppade tårna i vattnet” inom videoområdet, för att använda Tim Cooks egna ord. Mer video lär komma från Apple.

Och till sist, ett par väldigt konkreta tecken för den som fortfarande tvekar om att Apples streamingtjänst är väldigt nära förestående. I januari råkade Jennifer Aniston försäga sig om sin kommande serie när hon gästade Ellen Show. På frågan om vad hon sysslar med nu svarade hon att hon spelar in en serie som ska gå på ”Apples nätverk”.

Läs mer: Jennifer Aniston avslöjar Apples streamingtjänst i talk show

Reese Witherspoon postade dessutom på Instagram redan i november 2017 att hon spelar in ett program tillsammans med Jennifer Aniston för Apple.

