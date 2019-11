Test Apple TV Plus

Apple är långt ifrån en nykomling när det kommer till köpvideo på nätet. Som bekant startade just Apple hela den moderna ekonomin av att köpa musik, video och tv-serier digitalt, på nätet, med Itunes.

Sedan dess har mycket hänt. Streamingtjänsterna har tagit över nästan helt och hittat in i praktiskt taget varje vardagsrum, mobiltelefon och hörlur. Apple hoppade på streamingtåget rätt sent, år 2015, och då med strömmande musik i Apple Music.

Fyra år senare är det dags för film och tv-serier med Apple TV Plus. På videofronten är konkurrensen om möjligt ännu hårdare, där marknaden redan börjar bli mättad samtidigt som jätten Disney lurar runt hörnet med Disney Plus.

Mitt i detta släpper alltså Apple slutligen sin egna streamingtjänst. Apple har visserligen knutit stora namn som Oprah Winfrey och Steven Spielberg till sig, men någon bombastisk lansering är det ändå inte.

Apple TV-appen finns på alla Apples plattformar (utom Apple Watch).

Apple gör saker lite annorlunda än sina konkurrenter. Hela utbudet i Apple TV Plus bakas nämligen in i en app du troligen redan har installerad på din Apple TV, Mac eller IOS-enhet – TV-appen. Apple blandar alltså in sina egenproducerade tv-serier i den app som redan idag hämtar innehåll från andra tjänster och samlar allt i ett gränssnitt. På så sätt köper Apple TV Plus-prenumeranten egentligen bara tillgång till fler serier i TV-appen.

Skralt utbud

Det gör materialet lättillgängligt för många, men att faktiskt hitta de nya tv-serierna i appen kan bli svårare när de gömmer sig bland material från andra företag som också visar sitt innehåll i TV-appen. Här finns ändå en flik som samlar Apples egenproducerade innehåll – och den avslöjar snabbt att det inte finns så många serier.

Antalet Apple Originals, som man kallar det, är bara fem stycken: The Morning Show, For All Mankind, Dickinson, See och The Elephant Queen. Utöver det finns även ett mindre utbud för barn.

Apple lovar visserligen att lägga till en ny Apple Original i månaden, så tjänsten lär vara betydligt mer intressant om ett år än vad den är idag. Men än så länge är utbudet skralt. Dessutom finns inget regionalt anpassat utbud som inte minst Netflix har börjat med på senare tid i ett försök att bli lite mer relevant för sina tittare.

Även på pc

För att kolla på Apples originalutbud krävs alltså TV-appen, och den är inte längre exklusiv för Apples produkter. Numera finns den också till pc samt till vissa nyare tv-modeller från LG och Samsung. För andra krävs alltså en Apple TV, eller att koppla en enhet med TV-appen med hdmi till tv:n. Något Android- eller Chromecast-stöd, som till Apple Music, finns inte här.

I appen stöds nedladdning av material för att kolla offline. Om du har hårdvara som stödjer det finns även upplösning upp till 4k med hdr, samt Dolby Atmos.

Lågt pris

Priset för detta är lägre än hos konkurrenterna, 59 kronor i månaden. En gratis provperiod finns också, men den är bara sju dagar – troligen har även Apple insett att den flitigare strömmaren nog skulle hinna kolla igenom hela det lilla utbudet om Apple valde en sedvanlig provperiod på 30 dagar. Familjedelning för upp till sex personer ingår i priset.

För studenten med studentabonnemang på Apple Music ingår Apple TV Plus, och för den som nyligen köpt en Apple-produkt är tjänsten gratis i ett helt år – du har med andra ord inget att förlora på att åtminstone testa.

Omdöme

Apple TV Plus börjar med ett skralt utbud men priset är lågt, och Apples sätt att baka in sitt utbud bland andras är klart annorlunda. Det här är en klen mjukstart som inte på något vis rubbar jättarna Netflix, HBO Nordic och snart Disney. Men utbudet utökas successivt och det är i alla fall billigt – i vissa fall kostnadsfritt – att testa.

Specifikationer

Testad: November 2019.

Innehåll: Egenproducerade tv-serier och filmer.

Systemkrav: TV-appen, som kan användas på IOS, Ipad OS, Mac, Windows, vissa Samsung- och LG-apparater samt via Airplay.

Funktioner: Offline-läge, 4k hdr, Dolby Atmos, familjedelning.

Mer info: Apple.

Pris: 59 kronor i månaden.

Lågt månadspris – i många fall kostnadsfritt.

Familjedelning för sex medlemmar.

Offline-läge.

Begränsat plattformsstöd.

Litet utbud.

Apple-materialet ibland svårt att hitta.