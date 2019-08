Uppdatering (2019-08-20):

Uppgifter: Så mycket kommer Apple TV Plus kosta – och då släpps den

Fortfarande är de viktigaste detaljerna kring Apples kommande streamingtjänst okända – pris och lanseringsdatum. Men kanske har vi nu ett svar på båda frågorna.

Enligt uppgifter från både Bloomberg och The Financial Times kan Apple TV Plus lanseras i november månad. Priset kan dessutom bli lägre än de runt 15 dollar som vissa uppgifter tidigare gjort gällande. Enligt uppgift ska Apple överväga ett pris på 9,99 dollar i USA, men till en början kommer det bara finnas fem serier att se på tjänsten. I Sverige bör det betyda ett pris på runt 100-lappen.

Tjänsten kommer troligen med en gratisperiod för den som vill testa, men hur lång är inte klart. Apple Music har tre månader, medan Apple Arcade bara ser ut att få en månad.

Apple TV Plus – alla frågetecken som kvarstår

Så kom den till slut, en av Apples allra största satsningar hittills sett till hur många miljarder man har plöjt ned i projektet. Apple lanserar en Netflix-utmanare med Apple TV Plus, men i nuläget omgärdas tjänsten av fler frågetecken än utropstecken. Vi har många frågor om Apple TV Plus:

Vem kan se Apple TV Plus?

Apples egenproducerade originalinnehåll kommer ta plats i TV-appen på Apple TV och IOS. Förmodligen ett logiskt val, för redan idag samlas mycket material från olika tjänster där.

Denna TV-app kommer även till Mac från hösten, samt till smart-tv:s från bland annat Samsung, Sony och LG. Allt väl, så långt. Men mer då? Kommer Android-användare kunna kolla på Apples videoutbud? Windows-användare?

Analys: Nu når Apple kulmen av sin nya framtidssatsning

Målet med Apple TV Plus måste rimligtvis vara att så många som möjligt ska betala för en prenumeration, snarare än att göra det till något Apple-exklusivt. Apple Music finns redan på 40 miljoner Android-enheter, så visst finns potential för TV-appen att ta plats där också.

När kommer tjänsten?

Det finns ännu inget datum att sikta på för Apple TV Plus. ”Hösten 2019” lovar Apple, men det kan nog betyda alltifrån första september till sista november. Det är ett stort spann.

Vilka serier – och när?

Nästan lika lite vet vi om vilka serier som kommer till tjänsten, och när. Kommer alla serier på en gång, eller pytsas de ut eftersom? Om det finns tre serier från start känns det kanske inte så härligt att betala, säg 150 kronor i månaden, för tre serier.

Mer information lär såklart komma med tiden. Helst skulle vi vilja få en lista rakt upp och ned över allt material som kommer, så vi vet vad vi kommer betala för. En sådan lista har vi redan påbörjat, nu hoppas vi att vi kan fortsätta fylla på den väldigt snart.

Slipper vi moralpaniken?

Innan tjänsten lanserades bad vi om tre saker. Två saker kommer (troligtvis) uppfyllas: Tjänsten får en egen app, och vad det verkar så kommer man lansera tjänsten med respekt för integriteten i behåll.

Men denna tredje punkt är fortfarande ett frågetecken: Tim Cooks moralpanik. Uppgifter har cirkulerat om att Cook vill att tjänsten ska vara familjevänlig och inte innehålla sex, våld eller fult språk. Och dessutom sprida goda budskap och berättelser om teknikens betydelse. Vi hoppas att de regissörer och filmskapare Apple knutit till sig kräver större konstnärlig frihet än så.

Är Apple för sena på bollen?

Streaming är tidens melodi. Vi får mer material för en mindre peng, jämfört med om vi hade köpt varje serie, film, bok eller album för sig.

Men hur många streamingtjänster klarar vi egentligen av? Om vi ska prenumerera på allt – musik, filmer, serier och spel – kommer plånboken till slut säga stopp. Vi kommer inte ha råd med alla tjänster, särskilt inte om det snart blir dyrare än vad vi tidigare betalat för ett tv-abonnemang.

Krönika: Vi drunknar i tjänster – och därför är det ett problem

Risken är att vi istället blir mer låsta till ett utbud. Har vi redan ett Netflix-konto är det större chans/risk att vi stannar kvar där när vi letar något att se en fredagkväll, istället för att hyra något från en annan tjänst. Eller ännu mer otroligt, teckna upp oss på en ny tjänst.

I denna streamingfyllda marknad ska Apple nu ta sig in. Det blir en utmaning, men det är Apple säkert medvetna om vid det här laget. Apple Music går som tåget, och den kom nästan ett decennium efter att Spotify först lärde oss vad det betyder att prenumerera på digitalt innehåll. Men Apple har väldigt många tuffa och mycket mer erfarna konkurrenter att tävla med.

Pris för Apple TV Plus – det viktigaste frågetecknet

Apple hade inga problem att berätta vad den nya tidningstjänsten Apple News Plus kommer kosta (9,99 dollar). Men priset för Apple TV Plus (och Apple Arcade) är ett frågetecken. Kanske vet inte ens Apple själva ännu, det är ju trots allt ett halvår kvar innan lansering.

Vissa uppgifter har pekat mot runt 15 dollar, och vi vet att Apple inte har problem med att ta ”premiumpriser” för sina produkter. Vi skulle inte alls bli förvånade om Apple TV Plus kostar mer än Netflix grunderbjudande – kanske 150 kronor i månaden eller mer. Värt prislappen? Vi får se hur utbudet blir.

Det här vet vi om Apple TV Plus

Det stora dragplåstret på Apples event blev två nya tjänster för strömmande video med namnen Apple TV Plus (Apple TV+) och Apple TV Channels som båda ingår i Apples tv-app.

I Apple TV Plus kan du ta del av filmer, dokumentärer och tv-serier som producerats av Apple. Den första tv-showen som nämndes var Amazing Stories som presenterades av ingen mindre än Stephen Spielberg. Därefter var det dags för Jennifer Anison, Reese Witherspoon och Steve Carrell att prata om serien Morning Show, följt av ett helt koppel med andra stjärnor.

Apple TV Channels baseras på den redan existerande tv-appen, vilken samlar alla filmer, tv-serier, nyheter och sportsändningar på ett ställe. Tjänsten inkluderar HBO, Showtime, Starz, CBS All Access med mera. Tanken är att du bara ska betala för kanalerna som du är intresserad av och att programmen ska vara reklamfria.

Till skillnad från den gamla versionen ska allt innehåll spelas upp direkt i appen, du slussas alltså inte vidare till en annan app. En annan glad nyhet är att tv-appen kommer både till Mac-datorer och utvalda tv-apparater från Samsung, LG och Sony.

Apple TV Plus kommer att lanseras i fler än hundra länder till hösten, däribland Sverige.

