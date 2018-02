En del program har avancerade inställningar för att välja ljudenheter för ljud både in och ut, men de flesta använder systemets inställningar eller har rudimentära inställningar (som Skype, där du kan välja hörlurar medan systemet är inställt på högtalare).

Ibland räcker Mac OS inbyggda inställningar inte till, exempelvis om du vill kombinera ljudet från till exempel mikrofonen med ljud från ett program. För den som spelar in podcasts, instruktionsvideor och liknande, men även för den som ska hålla en presentation med datorn, är det här ett verkligt problem.

Loopback fungerar på ett liknande sätt som Soundflower, men är enklare att använda och har en stor fördel. Förutom olika fysiska ljudenheter klarar programmet av att använda enskilda program som ljudkällor. Du kan alltså exempelvis skapa en virtuell ljudenhet som kombinerar ljudet från Spotify och din mikrofon, som du sedan kan välja som in-enhet i programmet du använder för att spela in en podcast. Du kan även ställa in en enhet för medhörning, så att du enklare kan ställa in volymen på olika källor för att få till en bra balans.

Loopbacks virtuella ljudenheter beter sig som fysiska och kan väljas till exempel för ljud ut-inställningen i Quicktime Player-inspelningar.

Loopback kostar drygt 800 kronor så det är förmodligen inget du skaffar bara för att leka lite med, men om du jobbar med ljud kan det snabbt tjäna in kostnaden i tidsbesparingar och smidigare arbetsflöden. Demoversionen minskar ljudkvaliteten efter 20 minuter, så har du bara några mindre grejer att göra kan du klara dig med den.