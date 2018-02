Under fredagen ”välkomnade” Sonos, som ju själva tillverkar trådlösa multi room-högtalare, Homepod till marknaden genom att släppa en 21 låtar lång spellista. Det skriver 9to5mac. Låttitlarna döljer tillsammans ett litet budskap åt Apples nya högtalare.

Hello / Apple / Something About Us / Together / Feels Right / Even Though / You’re Crazy / For This / Home / POD / Remember / Two Is Better Than One / Just Playing (Dreams) / It’s A Party / Everybody’s Coming To My House / Even You / Come As You Are / Fruit Machine / No Matter What You’re Told / We’re Going To Be Friends / Over Everything