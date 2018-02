På fredag släpps Homepod i vissa länder (inte Sverige) och nu har Apple släppt på embargot för de journalister som har fått tidiga testexemplar. Därmed har de första längre recensionerna publicerats av bland andra The Verge, Techcrunch och Cnet.

Ska vi sammanfatta de allmänna intrycken kan vi göra det så här: Homepod har avlägset bäst ljud av alla smarta högtalare, men begränsas av att den är låst till Apples ekosystem.

Nilay Patel på The Verge skriver att Homepod låter fantastiskt bra: ”Betydligt bättre än någon annan högtalare i prisklassen”. Men vad han kände under testet var att den känns så ensam. Är den verkligen värd att låsa in sig i Apples ekosystem för, är hans fråga.