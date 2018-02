Att Apple förbereder sig för att lansera en streamingtjänst tycks vara en öppen hemlighet. Flera tidigare rapporter har hävdat att Apple letat stora produktionslokaler i Los Angeles, och i november 2017 spreds uppgifter om att Apple skrivit kontrakt med Jennifer Aniston och Reese Witherspoon för en serie som tidigare var tänkt för Netflix.

Nu har även Jennifer Aniston mer eller mindre bekräftat att Apple har en tv-satsning i startgroparna. I ett klipp från Ellen Degeneres talk show, uppladdat under fredagskvällen svensk tid, berättar Jennifer Aniston att hon tillsammans med Reese Witherspoon spelar in ett program som ännu inte fått ett namn, men som tar plats bakom kulisserna i New Yorks media-värld – och att det ska gå på ”Apples nätverk.”