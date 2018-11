Under torsdagen presenterade Apple sin senaste kvartalsrapport. Under årets tredje kvartal, det fjärde i Apples brutna räkenskapsår, hade företaget intäkter på motsvarande 567 miljarder kronor. Vinsten under perioden uppgick till 127 miljarder kronor, en nettomarginal på 22 procent.

Apple sålde 46,9 miljoner Iphone, 9,7 miljoner Ipad och 5,3 miljoner Macar.

Samma period 2017 hade Apple intäkter på motsvarande 474 miljarder kronor och 97 miljarder kronor i vinst (räknat med dagens dollarkurs). Företaget sålde då 46,7 miljoner Iphone, 10,3 miljoner Ipad och 5,4 miljoner Macar. Det är framför allt tjänster som har ökat, men Iphone-försäljningen är också stark med högre genomsnittligt försäljningspris.

Inför julkvartalet hamnar Apples prognos på intäkter mellan 800 och 840 miljarder kronor. Apples aktiekurs har fallit i efterhandeln, vilket bland annat kan bero på sviktande försäljning i tillväxtmarknader.

För mindre än en månad sedan publicerade både Gartner och IDC statistik som visade att försäljningen av Mac minskade till under fem miljoner enheter under kvartalet, vilket Apples rapport nu visar var fel.

