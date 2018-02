Den populära, välkrypterade meddelandeappen Telegram lanserades 2014 som ett säkrare alternativ till Whatsapp. Sedan dess har den vunnit över många integritetsmedvetna användare, och utbudet har även kompletterats med appen Telegram X som baseras på Swift. Nu har båda plockats bort från App Store av Apple, som hävdar att de innehållit olämpligheter av något slag. Händelsen uppmärksammades först av 9to5mac via en Reddit-tråd.

We were alerted by Apple that inappropriate content was made available to our users and both apps were taken off the App Store. Once we have protections in place we expect the apps to be back on the App Store.