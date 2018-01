Enligt Macrumors har ett antal användare som har lämnat in sitt exemplar av Iphone 6 Plus för reparation fått tillbaka ett exemplar av Iphone 6S Plus i stället.

Uppgiften styrks av ett supportdokument som skickats ut till auktoriserade Apple-verkstäder, där framgår att vissa modeller av Iphone 6 Plus kan bytas ut mot Iphone 6S Plus till och med mars 2018.