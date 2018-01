I dag meddelar Netgear att kameran börjar fungera ihop med Apples Homekit-ramverk, så att IOS-användare slipper använda den dedikerade Arlo-appen för att kontrollera övervakningen. Det blir med andra ord möjligt att övervaka liveströmmen via en Ipad, Iphone eller fjärde generationens Apple TV. Du kan också på röstväg be Siri att visa livebilder från kameran, precis som i fallet med andra Homekit-kompatibla kameror.

Allt om Homekit: Så kommer du igång med ditt smarta Apple-hem

Vi testade många övervakningskameror under förra året, men just Arlo Baby har flugit lite under radarn hos oss. Bland övriga funktioner hittar vi video i 1080p, automatisk aktivering vid rörelse och en dedikerad spelare för musik och ljudklipp. Förhoppningsvis kan vi bjuda på ett test av enheten – inklusive Homekit-funktionalitet – under årets första kvartal.