EU har gått på offensiv mot flera it-jättar för vad man anser vara ”regelvidriga skattefördelar” i ett par av EU:s medlemsländer. Efter att Apple i augusti 2016 också fått påhälsning av EU-domstolen förväntas Apple nu betala en rejäl kvarskatt till Irland under första kvartalet 2018.

Nu ser det dock ut som att Apple gör sig redo att betala. Irland letade sent under 2017 en investeringschef som kan hantera den stora summan pengar som förväntas landa på Irlands skattekonto under året. Enligt uppgifter från irländska RTÉ kommer Apple överföra 13 miljarder euro (cirka 128 miljarder kronor) från och med mars 2018. Betalningarna kommer fortsätta ändra fram till september månad.

Apples och Irlands strid mot EU-kommissionen fortsätter dock som tidigare, en strid som förväntas fortgå i flera år. I den händelse av att Apple vinner kommer pengarna betalas tillbaka.