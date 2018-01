Den BMW-kund som vill ha Carplay i sin nya bil får i dagsläget betala en extra engångskostnad för systemet. I framtiden kan dock kunder få betala för tjänsten genom en prenumeration istället. Det berättar Don Smith, teknisk produktchef för BMW:s nordamerika-division för The Verge under tisdagen.

BMW en av få biltillverkare att erbjuda stöd för trådlöst Carplay över bluetooth, något som introducerades under 2017 med Idrive 6.0 i BMW 5-serie. Enligt Don Smith kommer Carplay-prenumerationen vara gratis under det första året och först efter det kosta 80 dollar (cirka 655 kronor) per år.

I dagsläget erbjuder BMW dock inga alternativ till Apple Carplay, först någon gång under 2018 kommer Google Assistant och Android Auto att lanseras. Apple har i skrivande stund inte kommenterat den nya betalningsmodellen.