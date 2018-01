Wall Street Journal har en kolumn kallad ”My tech essentials” där olika kända personer skriver om hur de använder teknik i vardagen. Rian Johnson, regissör och manusförfattare till Star Wars: The Last Jedi, skrev nyligen en sådan.

Hur han gjorde med backup framgår inte av kolumnen.

Under filminspelningar tycker Rian Johnson om att fotografera, och han gjorde det även under produktionen av The Last Jedi. Men för säkerhets skull, så att inga bilder skulle kunna läcka via ett hack, använda han en Leica M6 och hundratals rullar svartvit film.