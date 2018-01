Under sommaren 2008 gjorde Angela Guzman, i dag designer på Google, praktik på Apple. Det var under hennes sista år som grafisk designstudent på Rhode Island School of Design på östkusten i USA. Angela Guzman fick ta plats bredvid Apple-designern Raymond på företagets designavdelning.

Där formade hon tillsammans med Raymond de 500 första emojis att ta plats i Iphone, ett arbete hon nu beskriver i ett inlägg på Medium för att fira de tio första åren med emoji.

Missa inte: IOS 12 kan få vändbara emoji – och till sist kanske också rödhåriga

Några av de första emojis som Guzman skapade. Montage: Angela Guzman.

Angela Guzman beskriver hur hon började sin praktikperiod med att få en snabbkurs i Apple-design, och sedan var hon igång med emoji-skapandet. Varje emoji skapades redan från början med en oerhörd känsla för detaljer. Angela Guzman beskriver: