Den nya serien See är enligt Deadline ”ett episk, världsbyggande drama som utspelar sig i framtiden”. Apple ska ha köpt en hel säsong rakt av utan att först begära ett pilot-avsnitt och totalt rör det sig om åtta avsnitt.

I regissörsstolen kommer Francis Lawrence att ta plats som jobbat med The Hunger Games: Catching Fire men även The Hunger Games: Mockingjay.

Apple har under den senaste tiden ökat sitt bibliotek i rask takt. Bland annat har man fått till avtal för dramaserien Are You Sleeping? men även en reboot av Spielberg-serien Amazing Stories. I pipen finns även en dokumentärserie om udda hem.

Förra året rivstartade Apple med Planet of The Apps och Carpool Karaoke.