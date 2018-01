För att förbättra tillgången på de 3d-moduler som behövs till Face ID-systemet ryktas Apple nu investera inte mindre än 821 miljoner dollar (motsvarande ungefär 6,7 miljarder svenska kronor) i LG Innotek. Om uppgifterna, som kommer från koreanska The Investor , stämmer kan LG alltså komma att tillverka delar till det sensorhus som möjliggör Apples ansiktsigenkänning.

Sedan tidigare har det ryktats att åtminstone en modell av Ipad Pro kan komma att få Face ID under 2018. Troligen lanseras en uppfräschad Iphone X under 2018, möjligen också en Iphone X Plus med Face ID.

