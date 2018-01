Under måndagen berättade Whirlpool att företaget blir det första att göra sina vitvaror Apple Watch-kompatibla. Det handlar om Whirlpools redan uppkopplade Smart-serie med mer än 20 smarta vitvaror som ugnar, torktumlare och tvättmaskiner.

Foto: Whirlpool Whirlpool Smart Cabrio tvättmaskin och torktumlare.

Dessa ska under våren 2018 få en Watch OS-app. Förutom att få uppdateringar om hur det går för tvätten kan tvättprogrammet även justeras under programmets gång via klockan. En ugn kan till exempel ge information om ”ugnens status” (antagligen temperatur och typ av värme) och vi ska via klocka-appen även kunna ändra ungens inställningar. En uppkopplad torktumlare kan ge information om återstående tid.