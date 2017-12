Vad passar bättre i julhelgen än att passa på att städa upp lite i det digitala livet, så att du kan börja 2018 med gott om utrymme att spara nya minnen och testa nya appar?

En utrymmestjuv vi inte har tänkt så mycket på är Imovie. För de som gillar att knåpa ihop egna filmer istället för att nöja sig med korta klipp direkt från kameran på Iphone kan Imovie relativt snabbt fylla allt ditt rara utrymme på telefonen.

Alla nuvarande Iphone-modeller kan spela in 4k-video, vilket tar upp 350 megabyte per minut (170 megabyte med formatet hevc i IOS 11, tack Apple!). Med 1080p och 30 bilder per sekund blir det 130 megabyte per minut i IOS 10 och tidigare, och 60 megabyte per minut i IOS 11. Två timmars video blir alltså mellan 7 och 42 gigabyte.

När du har snickrat färdigt en film och delat den är det kanske inte helt nödvändigt att ha kvar projektet och alla klippen i telefonen. Du kan nämligen exportera det till Imovie på Macen och nöja dig med att ha en kopia av den färdiga filmen, som tar betydligt mindre utrymme, på telefonen. Så här gör du.

Exportera till Icloud eller Itunes

Öppna Imovie på Iphone eller Ipad och leta upp projektet du vill flytta. Tryck sedan på dela-knappen längst ner. Här finns en knapp för Itunes och en för Icloud Drive. Om du väljer det senare laddas hela projektet inklusive alla klipp upp på Icloud, förutsatt att du har lagom mycket utrymme där. Med det senare läggs filerna undan så att du kan komma åt dem från Itunes. Se till att du väljer att exportera projektet och inte en videofil.