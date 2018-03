Enligt tidigare rykten (se längre ned i denna artikel) kan vi få se inte mindre än två uppdateringar av Airpods den kommande tiden. Dels en mindre uppdatering som kan dyka upp redan under 2018 där lurarna utrustas med Apples W2-chip eller möjligen ett uppdaterat W3-chip, vilket ska göra det möjligt att aktivera Siri bara med rösten. ”Hej Siri” kan alltså komma till Airpods.

Dels kan vi också få en större uppdatering av lurarna under början av 2019. Enligt nya uppgifter från Barclays, rapporterat via 9 to 5 Mac, kan lurarna i denna uppdatering (internt kallad B288) utrustas med brusreducering för att Airpods ska läcka in mindre av omgivande ljud. Det ska dock röra sig om en passiv ljudisolering, inte en aktiv sådan.

Uppgifter: Apple ska utmana Bose med nya brusreducerande lurar

Barclays har ett blandat förflutet av att förutspå kommande nyheter så visst bör vi ta uppgifterna med en nypa salt, men tilläggas bör att uppgifterna delvis stämmer överens med det vi tidigare hört från Bloomberg om att Airpods kan få förbättrad vattentätning nästa år. Fler gummitätningar (eller liknande) skulle alltså kunna ge både bättre skydd mot vatten och en bättre passiv ljudisolering.

Tidigare (2018-02-22):

Apples trådlösa hörlurar, Airpods, har sedan lanseringen för ett och ett halvt år sedan blivit riktigt populära. Nu planerar företaget att vidreutveckla dessa och har inte bara en – utan två – modeller på gång. I alla fall om vi får tro uppgifter som Bloomberg har tagit del av. Källan som Bloomberg varit i kontakt med, som vill vara anonym, hävdar i enlighet med tidigare rykten att en av dessa ska släppas redan i år.

Läs också: 12 Smarta Airpods-hack – få bättre ljud och passform

Denna modell ska vara utrustad med den nya versionen av Apples W-chip (om det rör sig om W2 som satt i fjolårets Apple Watch eller ett möjligt W3 är i skrivande stund okänt). Detta för att smidigt hantera bluetooth-kommunikation. Utöver det ska även interaktionen med Siri förbättrats och påminnna om hur funktionen fungerar i Iphones eller Homepod. Röstaktiverat, alltså.