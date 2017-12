För den som föredrar att avnjuta sina spel på språng, finns nu två topptitlar att ladda hem till Iphone och Ipad – nämligen plattformsspelet Fez och episodbaserade Life is Strange, skriver Appleinsider.

Life I Strange kretsar kring huvudpersonen Max Caulfield, hennes Chloe Price och deras sökande efter en försvunnen student. Det är ett pusseläventyr i fem delar där du bland annat använder tiden får att lösa olika typer av gåtor. Spelet släpptes första gången 2015 och har precis fått en prequel vid namn Life is Strange: Before The Storm.