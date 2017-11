I ett försök att rensa upp App Store från olämpligt material, har Apple valt att ta ner ett antal spel som sägs glorifiera den filippinske presidenten Rodrigo Dutertes våldsamma krig mot droger. Det rapporterar 9to5Mac.

Och handlingen är minst sagt bisarr i spelen. I rollen som antingen presidenten eller Filippinernas rikspolischef Ronald dela Rosa är det nämligen upp till dig att skjuta misstänkta droghandlare och missbrukare.

I samband med borttagandet har Apples vd Tim Cook mottagit ett offentligt brev vars avsändare, The Asian Network of People Who Use Drugs (ANPUD), säger sig vara representanter för offer för illegala droger. De backar upp Apples beslut med motiveringen att över 13 000 personer ska ha dödats av polis och myndigheter utan någon juridisk process.