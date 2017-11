Den nyupptäckta buggen gör att vem som helst som känner till säkerhetshålet kan komma åt rotanvändaren (”superuser") och få full tillgång till en Mac – utan lösenord. Detta genom att på en Mac med High Sierra installerat helt enkelt skriva ”root” som användarnamn, klicka på lösenordsfältet och lämna det tomt, och sedan logga in. Detta aktiverar en rotanvändare utan lösenord, och fungerar från såväl användarkontoinställningar i Systeminställningar som från inloggningsskärmen.

Macrumors var först att skriva om problemet efter att utvecklaren Lemi Ergin uppmärksammat säkerhetsproblemet på Twitter.

You can access it via System Preferences>Users & Groups>Click the lock to make changes. Then use "root" with no password. And try it for several times. Result is unbelievable! pic.twitter.com/m11qrEvECs