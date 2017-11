Iphone 7 Plus var den första Iphone att få en dubbelkamera på baksidan, och samma typ av dubbelkamera finns även i 2017 års Iphone X. Men en titt på specifikationerna tyder på att just telefotokameran bör prestera bättre än förra årets Iphone 7 Plus-kamera i mörkare omgivningar. Bländartalet är nu 2,4 istället för tidigare 2,8 (lägre siffra är bättre), samt att även telefotokameran nu har optisk bildstabilisering. I Iphone 7 Plus fanns detta enbart på vidvinkelkameran.

Dan Provost från sajten Studio Neat visar i en video hur snabbt Iphone byter från vidvinkelkameran till telekameran när han sakta höjer ljusstyrkan i ett rum. Iphone ser nämligen till att i första hand använda vidvinkelkameran vid dåligt ljus, även om vi tryckt på 2x zoom-knappen i kameran. Då tas bilden istället som en digitalt inzoomad bild med vidvinkelkameran, men med en bättre telekamera kan telefonen byta till telekameran tidigare och därmed få riktig optisk zoom istället för digital zoom.