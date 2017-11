Trådlös laddning går sällan eller aldrig lika snabbt som sladd-laddning, men att slippa hålla reda på sladdar i bilen är bekvämt. I alla fall i teorin, om du kör en Mercedes.

Under en provkörning av Mercedes E300 av 2017 års modell upptäckte The Verge att Mercedes trådlösa laddning inte lirar särskilt bra ihop med den trådlösa laddning som finns i Iphone 8, Iphone 8 Plus och Iphone X. Själva laddningen startar visserligen som den ska – problemet stavas istället nfc.

