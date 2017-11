Om du skulle vilja uppleva Apple Park Visitor Center, men inte har möjlighet att ta dig till USA, har 9to5Mac under helgen släppt en video med en guidad rundtur. Filmen spelades in under öppningsdagen och visar en byggnad med väldigt speciell design, inte helt olik resterande av Apple Park.

Bland annat finns en vägg där man titta på 8k-video, och en trädgård anpassad efter Apples tycke och smak. Ta en titt på videon ovan!