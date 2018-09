Testad produkt: Iphone XS

Pris: 13 990 kronor hos Webhallen. Se vår jämförelse av operatörernas pris här!

Förra året vid den här tiden presenterade Apple sin mest revolutionerande Iphone någonsin, den största förändringen sedan Iphone första gången visades upp för världen för drygt elva år sedan. Så hur följer man upp det? Det är inte konstigt att årets Iphone XS känns som en rätt mild uppdatering, åtminstone för de som äger en Iphone X i dag. Apple gör dock ingen hemlighet av att många av de som köper Iphone XS lär komma från äldre modeller, och för dem blir det en rejäl uppgradering.

Den som hoppar på Iphone-tåget i år och köper det dyraste Apple har i Iphone-väg – XS-serien – får en riktigt lyxig mobil med allt det senaste, bästa Apple har att erbjuda.

Iphone XS Max – en naturlig vidareutveckling

Här testar vi främst Iphone XS Max, främst för att den bjuder på den (bokstavligt talat) största nyheten. Iphone XS har samma skärmstorlek som förra årets Iphone X, och förutom batteritid och skärmstorlek är Iphone XS och Iphone XS Max precis samma telefoner. De har samma skärmpanel, samma kameror och samma processor. A12-processorn har visserligen några fler pixlar att driva i Max-modellen men valet mellan modellerna handlar till största del om vilken skärmstorlek vi är mest bekväma med.

Läs mer: Alla nyheter från Apples event

Vi säger det direkt: du bör ha båda händerna redo för den 6,5 tum stora oled-skärmen i Iphone XS Max, den största Iphone Apple någonsin har tillverkat. Bäst nytta av skärmstorleken får vi såklart när vi tittar på video eller surfar på webbsidor med mycket information, men vi får också kämpa lite grann med den. Redan med Iphone XS är det svårt att nå Kontrollcenter utan att justera sitt grepp. Med Iphone XS Max är navigering med två händer en nödvändighet.

Den som tidigare föredragit Iphone Plus-modellerna lär föredra Iphone XS Max (ja, vi har fortfarande svårt för namnet) även fortsättningsvis. Storleken är ungefär som tidigare Iphone Plus-telefoner, men hela framsidan består nu av en stor, vacker skärm. Liksom tidigare Iphone Plus-telefoner har även Iphone XS Max stöd för landskapsläge i vissa appar, som Kalender och Meddelanden, vilket ger mer information på skärmen. Men så mycket mer än så har Apple inte ansträngt sig att nyttja den stora skärmen. Bild-i-bild saknar vi nu mer än någonsin tidigare.

Prestanda – lite snabbare, men framför allt smartare

A12 Bionic står inte för några gigantiska prestandaförbättringar jämfört med A11. Apple talar om en förbättring på ungefär 15 procent, en nivå som knappast gör någon större skillnad när vi kollar mejlen eller skrollar Instagram. Gpu-kraften har förbättras med mer betydande 50 procent, men vi behöver spela rätt avancerade spel och använda tunga ar-appar för att ens komma nära någon sorts övre gräns.

Det stora hoppet i år står istället för Neural Engine för, den del av A12 Bionic som hanterar allt relaterat till maskininlärning. Kapaciteten har vuxit rejält när andra generationens Neural Engine gått från två till åtta kärnor. Numera klarar den drygt 800 procent fler beräkningar per sekund än Neural Engine i A11. Att kalla det en rejäl förbättring är att underdriva. Det har möjliggjort bland annat Smart HDR i årets kamerauppgradering och lär bli ännu viktigare för Apple i framtiden. Företaget föredrar som bekant att göra i stort sett alla beräkningar på enheten istället för att skicka iväg den till ett moln någonstans.

Men det är som sagt där årets stora processorförbättring har skett. I Geekbench ser vi en runt tioprocentig förbättring mot A11 i Iphone X. En stadig förbättring, men inget omvälvande. Klart är att ingen behöver vara orolig för prestandan i Iphone XS, varken nu eller nästa år. Den är redo för flera års användning.

Smartare kameror

Kamerorna har fått ganska rejäla uppgraderingar i år, men det är främst i mjukvaran det märks. Med Smart HDR tar vi bilder innan vi ens tryckt på knappen, något som möjliggörs av den betydligt mer kapabla Neural Engine. Det är kort sagt en hdr-funktion som blivit rejält uppdaterad mot tidigare. Beroende på vad mjukvaran tycker är nödvändigt kan Iphone XS ta upp till nio bilder som sedan sys ihop till en bild där både himmel, förgrund och bakgrund inte längre göms i skuggor. Vi kommer återkomma med ett regelrätt kameratest vid ett senare tillfälle, men vid en första anblick ser det bra ut.

Vid Burst Mode stängs dock Smart HDR av. Å andra sidan kan panoramaläget nu uppdatera sin tonmappning medan vi tar bilden istället för att basera allt på den första rutan när vi började fota.

Porträttläget har fått flera förbättringar. Bland annat är det nu bättre på att inte blurra hår in i vad den tror är bakgrund, och bakgrundsoskärpan kan justeras i virtuella bländartal efter att bilden har tagits. Apple har även bekräftat för oss att denna funktion kommer kunna användas medan bilden tas i kameraläget för att, under kompositionen, kunna sudda bakgrundsbilden mer eller mindre.

Även hårdvaran har fått vissa förbättringar. Vidvinkelkameran på baksidan har nu både djupare och större pixlar som ska låta kameran släppa in 50 procent mer ljus än tidigare, men framför allt är det alltså kombinationen av nya funktioner i hårdvaran och mjukvaran som gör det här till en rätt stor kamerauppgradering.

Iphone X, oredigerad bild.

Iphone XS Max, oredigerad bild.

Iphone X ger svalare bilder med mindre information i skuggiga partier och betydligt mer utfrätta högdagrar. Smart HDR gör ett klart bättre jobb än hdr-funktionen i Iphone X.

Snabbare Face ID och bättre trådlös laddning

Face ID har under ett års tid visat sig vara stabilt och för det mesta pålitligt. Visst finns det fortfarande stunder då vi saknar ett annat sätt att logga in, som när mobilen ligger på ett bord bredvid oss och vi behöver luta oss över telefonen för att låsa upp. Touch ID hade också begränsningar (att logga in efter att ha diskat var ofta svårt), och överlag känns Face ID ändå som ett uppköp jämfört med Touch ID.

En kombination av hårdvara (en snabbare enklav) och bättre algoritmer i IOS 12 gör Face ID runt 25 procent snabbare i Iphone XS. Ingen jätteskillnad, men det uppskattas.

Ett bredare 4g lte-stöd för fler band krävde fler antennlinjer i stålramen. Tyvärr ledde det till en undersida som inte är helt symmetrisk. Doftar det inte lite… Samsung?

Ljudet har blivit bättre i år med större stereoseparation när vi kollar på video i landskapsläge. Även det är en kombination av mjukvara och hårdvara. Vad gäller batteritid, en av de viktigaste detaljerna, ber vi om att få återkomma. De första timmarna med en ny telefon motsvarar inte daglig användning, men en snålare A12-processor och ett batteri på över 3 000 mAh i Iphone XS Max gör att vi inte är oroliga. Redan Iphone X hade fullt godkänd batteritid och under vår första tid med Iphone XS Max har den presterat bra. När det gäller Iphone XS har den faktiskt fått ett aningen mindre batteri, men ska trots det klara 30 minuter längre användning än sin föregångare.

En annan nämnvärd detalj är att den trådlösa laddningen blivit snabbare i årets nya Iphone-modeller och dessutom mindre kinkig med var exakt vi placerar den på en laddare, detta tack vare andra material i spolen för trådlös laddning. Det är rn liten men viktig uppdatering som kommer göra laddningen mer effektiv, snabbare och lättare att använda.