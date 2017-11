Den som ofta behöver koppla många tillbehör till sin nya Mac, och särskilt tillbehör med äldre portar som usb typ-a, mini displayport och kanske till och med firewire stöter snabbt på problem. En Imac har visserligen kvar flera äldre usb-portar, medan en Macbook Pro bara har thunderbolt 3/usb-c-portar.

Alla tre produkter i det här testet är stationära thunderbolt 3-dockor och lämpliga för Macbook Pro (2016 och 2017) eller senaste generationen Imac. Produkterna kommer från Elgato, Belkin och OWC, alla erfarna tillbehörstillverkare.

Foto: Elgato Elgato Thunderbolt 3 Dock

Dockningsstationerna i det här testet är alla stationära bjässar som väger ett par kilo, och som kräver egen strömförsörjning via klumpiga nätverksadaptrar. Visst är det möjligt att släpa med dem till kontoret eller flytta runt dem i hemmet, men det slipper vi helst. Letar du istället något bärbart lär någon av de här modellerna komma bättre till pass.

Alla dockningsstationer i detta test använder sig av thunderbolt 3, för snabb överföring och hög bandbredd, och för att kunna koppla inte andra thunderbolt 3-tillbehör som raid-system eller egpu:er utan hastighetsförluster.

Många portar är viktigt för denna typ av produkt, men även rätt portar för ens egna behov, och där spretar det lite grann mellan modellerna. Alla har givetvis traditionella usb typ-a-portar och även gigabit ethernet, men när det kommer till att koppla in skärmar är det lite olika portar som gäller. Mer om det senare.

Även kraftfull laddning är viktigt. Samtliga modeller kan driva och ladda upp en 13 tum respektive 15 tum stor Macbook Pro, men bara två av dem kan ladda 15-tummaren i samma fart som medföljande originalladdare. Det finns alltså en del att ta hänsyn till i valet av en ny thunderbolt 3-docka. Ingen av dem är särskilt billiga heller, så vi väljer gärna rätt från början.

Först ut, Elgato.

Elgato Thunderbolt 3 Dock – minst, med liten marginal

Elgatos thunderbolt 3-docka är till det yttre den mest kompakta (med liten marginal), och kanske också den mest eleganta dockan i detta test. Det spelar kanske mindre roll om den bara ska stå på skrivbordet, men den behöver ju inte vara ful för det. Elgatos docka är till utseendet snarlik den tidigare thunderbolt 2-dockan, men här är det alltså det snabbare thunderbolt 3 som gäller.

Genom en thunderbolt 3-port får vi nio andra portar av varierande slag:

På baksidan:

Gigabit ethernet

Två stycken usb 3.0 (typ a)

Två stycken thunderbolt 3, som kan ladda en Macbook Pro med upp till 85 watt

En displayport med stöd för displayport 1.2 och hdmi 1.4b

På framsidan:

En usb 3.0 (typ a)

En 3,5 mm hörlursutgång

En 3,5 mm mikrofoningång

En hel del portar, men ännu fler usb-portar skulle inte skada – och tyvärr ser vi inte skymten av hdmi. Istället får vi displayport som visserligen har stöd för hdmi-protokollet, men har vi redan en hdmi-skärm skulle vi nog hellre ha det här. Problemet går att lösa genom att köpa en adapter, antingen till nyss nämnda displayport eller med en usb-c-adapter, men väljer vi det senare alternativet försvinner den enda lediga thunderbolt 3-porten (den andra används för att ansluta till datorn).

För att få hdmi kan vi exempelvis koppla en usb-c-adapter med hmdi till thunderbolt 3-porten på baksidan, som vi gjort här.

Dockan klarar i vilket fall som helst att driva upp till två 4k-skärmar samtidigt. Vi kan även koppla in en 5k-skärm via thunderbolt 3-porten, utan att det påverkar hastigheten för andra tillbehör. Bandbredden räcker till för en hel del, och det gäller även övriga dockor i detta test. Vi ser aldrig någon av dem storkna under hårdare press.

Mata ut allt på samma gång

Alla dockor i det här testet är i stort sett plug-and-play-lösningar, det är bara att packa upp och plugga in så är de redo att användas. Men Elgato-dockan blir ännu lite bättre med Elgatos tillhörande menyrads-program. Med det kan vi på ett smidigt sätt mata ut alla tillbehör direkt från menyraden.