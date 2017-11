Säkerheten kring biometriska inloggningsmetoder i våra smartphones är ett viktigt och ett väl debatterat ämne. Den något morbida frågan om det är möjligt att logga in på en död persons Iphone med dess finger är visserligen inte ny, men har seglat upp igen efter masskjutningen i en kyrka i Texas, USA i början av november.

Efter skjutningen ska FBI ha försökt ta sig in i den misstänkte förövarens Iphone, skriver USA Today, och tillägger att FBI bör ha kunnat ta sig in i telefonen, om man lyckades reproducera förövarens fingeravtryck inom 48 timmar efter att den senast använts. Efter 48 timmar krävs alltid lösenkod för att ta sig in.

Men om ett dött finger hade fungerat för att ta sig in i telefonen, där går åsikterna isär. Touch ID är en kapacitiv sensor som kräver att en elektrisk spänning i fingret som bara levande personer har. Enligt Mashable hävdar vissa experter att detta är en metod som fungerar och som bör se till att bara levande personer kan logga in, medan andra inte litar på tekniken.